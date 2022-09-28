Более миллиона американцев остались без электроэнергии

Портал Poweroutage.com, агрегирующий данные сетевых компаний в Северной Америке в режиме онлайн вечером в среду, 28 сентября, сообщил, что в штате Флорида из-за урагана «Иан» больше миллиона человек остались без света, – сообщает РИА Новости.

Согласно информации Poweroutage.com по состоянию на 16.30 по местному времени (23.30 мск), во Флориде оказалось отключенных потребителей электроэнергии оказалось 1 миллион 39 тысяч 877человек, что составило почти 10% от общего количества потребителей электроэнергии штата.

Отметим, что ураган «Иан», обрушившийся в среду на юго-западное побережье Флориды, по оценкам национального центра США по слежению за ураганами, объявлен «крайне опасным ураганом четвертой категории». Сообщается, что максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час.

Вашингтон, Иван Бабурин

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