В Сибири родители сажали 13-летнюю дочь на цепь «в воспитательных целях»

В Красноярском крае многодетные родители сажали на цепь свою 13-летнюю дочь с целью «повлиять на ее воспитание». В отношении родителей возбуждено уголовное дело. Отец девочки задержан, решается вопрос о мере пресечения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины и 43-летнего мужчины – жителей поселка Зеленый Бор города Минусинска Красноярского края», – сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Супругам вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ч.1 ст. 156 УК России) и незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего (п. п. «а» «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

По данным следствия, с мая по июль 2022 года подозреваемые пристегивали девочку металлической цепью к трубе отопления. Таким образом они пытались «повлиять на воспитание дочери, которая приходила с прогулок позже установленного родителями времени», говорится в сообщении.

В настоящее время глава семейства задержан. Следствие готовит ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Мать девочки находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным краевой прокуратуры, в семье, кроме девочки, воспитывалось еще пять детей. Их забрали из семьи и поместили в специализированное детское учреждение. В надзорном ведомстве уточнили, что семья состоит на внутришкольном профилактическом учете как злоупотребляющая спиртными напитками. Оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Красноярск, Наталья Петрова

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