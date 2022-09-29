После атаки украинского дрона по территории ЗАЭС начался пожар

Украинские войска ударили по территории Запорожской АЭС с помощью беспилотника. В результате атаки вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет.

«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре», – сказал Балицкий в эфире Первого канала (цитата по РИА «Новости»). На месте работают пожарные, заканчивают тушение возгорания. «Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», – добавил он.

Позже Балицкий сообщил, что радиоактивный фон на ЗАЭС после падения украинского беспилотника в норме.

В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на территории Запорожской АЭС после атаки украинского дрона «произошло короткое замыкание и небольшое задымление». «Данная ситуация уже ликвидирована, все работает в штатном режиме», – добавил он.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о возгорании второго энергоблока ЗАЭС. Волга назвал подобные сообщения не соответствующими действительности.

Москва, Наталья Петрова

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