СМИ: После диверсии на «Северных потоках» в Британии опасаются за свои газопроводы

Великобритания опасается, что после инцидента с «Северными потоками» следующими могут пострадать от новых взрывов трубопроводы, буровые установки и подводные кабели Соединенного королевства, – сообщает в четверг, 29 сентября, издание Daily Mail.

Британское издание, в частности, пишет: «Следующими будут британские газопроводы в Северном море? Европа должна подготовиться к ранее невообразимым угрозам для труб, буровых установок и подводных кабелей после того, как «Северный поток» был взорван в результате предполагаемого нападения России».

Daily Mail считает, есть опасения, что «трубопроводы, буровые установки и подводные кабели, на которые страны, в том числе Великобритания, полагаются в энергетике, банковском деле, торговле акциями и бизнесе, теперь могут стать мишенью». Такой вывод британская газета делает после заявления министра внутренних дел Германии Нэнси Файзер, которая в четверг, 29 сентября, выступила с предупреждением к лидерам Европы, чтобы они готовились к «ранее невообразимым угрозам для своих стран».

Власти Дании сегодня обращались к НАТО для защиты критически важной инфраструктуры, а премьер-министр Норвегии, заявил, что вокруг нефтяных и газовых вышек будут развернуты вооруженные подразделения для их защиты.

«Великобритания, соединенная с Норвегией двумя крупными трубопроводами, по которым транспортируется треть газа для нужд Королевства, также находится в опасности. Кроме того, крупнейшие британские нефтяные и газовые месторождения с десятками буровых установок также находятся недалеко от норвежских вод», – пишет британское издание Daily Mail.

Лондон, Иван Бабурин

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