Над датскими нефтегазовыми месторождениями зафиксированы неизвестные дроны

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в четверг, 29 сентября, заявила, что вблизи датского нефтегазового месторождения зафиксирована активность беспилотников, – сообщает датская газета Extrabladet.

Издание со ссылкой на компанию сообщает, что несанкционированная» активность дронов наблюдается на датском нефтегазовом месторождении Halfdan B, которое находится в Северном море и которым управляет TotalEnergies.

«Мы можем подтвердить, что 28 сентября на нефтегазовом месторождении Halfdan B в Северном море наблюдалась несанкционированная активность дронов. Дроны появились 28 сентября, после чего мы обратились к властям Дании», – сказали журналистам в TotalEnergies.

«В начале недели Норвегия обратила внимание появление неизвестных беспилотников близи норвежских газовых месторождений в Северном море. При этом всего несколькими часами ранее стало известно об утечке на «Северном потоке», – пишет Extrabladet.

Копенгаген, Иван Бабурин

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