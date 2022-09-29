Дерипаску в США за уклонение от санкций могут посадить на 20 лет

Министерство юстиции США в четверг, 29 сентября, сообщило о предъявлении обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в нарушении санкционного законодательства, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы американского минюста говорится: «Олег Дерипаска (52 года), россиянка Наталья Бардакова (45 лет) и гражданка США Ольга Шрики (42 года) обвиняются в преступном сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы».

Как сообщает ТАСС, минфин США 6 апреля 2018 года ввел санкции в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ». Находящимся в списке был закрыт въезд в Соединенные Штаты, их активы в стране были заморожены, а гражданам США запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: так, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в «Русале» он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

Вашингтон, Иван Бабурин

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