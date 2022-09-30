В Ирландии дочери украинской беженки нанесли 75 ударов ножом

В Ирландии произошло нападение в центре расселения беженцев из Украины. В результате пострадали восьмилетняя девочка и ее мать. Об этом сообщает The Irish Independent.

По данным газеты, инцидент произошел в деревне Клэркасл, в отеле, который власти переоборудовали для размещения вынужденных переселенцев. Соседи услышали шум в одной из комнат, а когда зашли туда, увидели ребенка и женщину без сознания.

Дочь и мать незамедлительно госпитализировали, врачи оценивают состояние обеих как критическое. Отмечается, что на теле девочки более 70 ножевых ранений. Она чудом выжила, так как жизненно важные органы не были задеты.

Правоохранители начали расследование. Они отследили все перемещения девочки и ее матери за последние двое суток и установили личность подозреваемого, его разыскивают.

Дублин, Зоя Осколкова

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