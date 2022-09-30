Из офиса Еврокомиссии эвакуировали сотрудников

В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе в пятницу, 30 сентября, из здания, где на 13-м этаже находится офис председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, были эвакуированы сотрудники, – сообщает Le Figaro.

Издание сообщает, что эвакуация была проведена после того, как в офисе был обнаружен конверт с подозрительным порошком. Эвакуированные сотрудники не пострадали, в том числе тот, который вскрыл конверт. Его поместят под наблюдение врачей. В офис прибыли представители экстренных служб, порошок будет отправлен на анализ.

Инцидент с конвертом произошел, когда в здании напротив проходило экстренное заседание министров энергетики стран ЕС, которые обсуждали энергетический кризис и меры поддержки домохозяйств и предприятий, – пишет Le Figaro.

Брюссель, Иван Бабурин

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