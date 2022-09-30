В Мелитополе предотвращен теракт

Администрация Мелитополя в пятницу, 30 сентября, сообщила о предотвращении правоохранительными органами города диверсии, которая планировалась на день вхождения Запорожской области в состав России, – сообщают СМИ.

В сообщении военно-гражданской администрации (ВГА) города говорится: «Сегодня сотрудники полиции при обследовании объектов инфраструктуры обнаружили на опоре ЛЭП на ул. 40 лет Победы в поселке городского типа Акимовка четыре пластины взрывчатого вещества С4 американского производства. Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывчатку на месте».

Следует отметить, что Мелитополь определен временной столицей Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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