Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поздно вечером в пятницу, 30 сентября, сообщил, что число погибших в результате обстрела в Запорожье автоколонны с мирными жителями, направлявшейся на освобожденные территории, возросло до 30, ранены 88 человек. Ранее сообщалось о 24 погибших.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Число погибших в результате удара террористов Зеленского по колоне в Запорожье увеличилось до 30, 88 человек – ранены. Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка».

Напомним, в пятницу, 30 сентября, в 07:00 мск. колонна из примерно десяти автомобилей, на которых мирные жители хотели проехать на освобожденную часть Запорожской области, попала под обстрел украинских силовиков на окраине Запорожья.

Мелитополь, Иван Бабурин

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