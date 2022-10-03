Из-за гололеда под Новосибирском столкнулись сразу 10 машин

Гололед стал причиной массового ДТП под Новосибирском. В результате повреждения получили 10 автомобилей. Об этом сообщает местное управление ГИБДД.

Авария произошла на мосту через реку Бердь на выезде из Бердска. По данным полиции, сначала столкнулись четыре машины, затем число участников ДТП увеличилось до 10. Предварительно, аварийной ситуации способствовал гололед, который покрыл среднюю полосу.

В результате пробка увеличилась, люди несколько часов стояли в заторе. По словам очевидцев, очередь из машин растянулась почти на 10 км.

«Сотрудники ДПС на месте происшествия занимались оформлением ДТП и обеспечением безопасности дорожного движения на данном участке, в настоящее время движение восстановлено», – сообщили в ГИБДД. В результате аварии пострадавших нет.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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