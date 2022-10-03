В Казани школьница пыталась поджечь здание военкомата

В Казани 17-летнюю школьницу задержали за попытку поджечь здание военного комиссариата. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Девушку задержали около четырех утра. Она бросила в здание комиссариата Советского района два коктейля Молотова. Впрочем, пожара не случилось, так как бутылки упали на газон, выгорела только трава.

Одиннадцатиклассницу доставили в отдел полиции. Отмечается, что до этого школьница не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В качестве мотива она заявила, что выступает против спецоперации и мобилизации.

Кроме того, пожар произошел в военкомате в Красноярске. Неизвестный кинул два коктейля Молотова и скрылся. В этом случае повреждений и пострадавших также не было. Злоумышленника задержать не удалось.

Москва, Зоя Осколкова

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