Представитель командования воздушной мобильности ВВС США Бо Дауни в понедельник, 3 октября, заявил, что прекращена эксплуатация 116 турбовинтовых военно-транспортных самолетов C-130 Hercules из-за обнаруженной проблемы с пропеллером, – сообщает газета минобороны США Stars and Stripes.

В интервью изданию Дауни сказал: «Причиной временного прекращения полетов C-130H стала выявленная в ходе плановой проверки трещина в корпусе вала пропеллера одного из грузовых самолетов, расположенного на авиабазе Робинс ВВС США. Мы работаем над тем, чтобы C-130H летали как можно быстрее и безопаснее, оценивая множество путей и вариантов для заполнения возникшей проблемы с воздушными перевозками».

Stars and Stripes тажке пишет, что ранее командование воздушной мобильности ВВС США заявляло, что впервые проблема была обнаружена бригадой технического обслуживания центра авиационно-логистического комплекса Warner Robins во время плановой проверки.

«Проверка трех военно-транспортных самолетов C-130H со старыми пропеллерами 54H60 выявила трещины на их валу. Было принято решение о замене всех неисправных узлов пропеллеров 54H60 на NP2000», – сообщили в минобороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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