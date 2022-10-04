Власти Уругвая разыскивают подозреваемых в подделке документов россиян

Прокуратура Уругвая объявила в международный розыск по линии Интерпола граждан России. Об этом сообщает El Pais.

Россиян подозревают в подделке документов для получения гражданства южноамериканской республики. По словам прокурора Габриэлы Фоссати, список объявленных в розыск может быть расширен. Точное число подозреваемых не называется.

Неделей ранее по подозрению в причастности к преступной схеме был задержан начальник службы охраны президента страны Алехандро Астесиано. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая занималась подделкой свидетельств о рождении для желающих получить гражданство Уругвая.

В ходе обысков были обнаружены списки клиентов, среди которых обнаружилось несколько граждан России.

Монтевидео, Зоя Осколкова

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