Запущенная Сеулом ракета упала на корейскую военную базу

Выпущенная южнокорейскими военными баллистическая ракета упала на территории их же военной базы. Пострадавших нет, сообщает агентство «Ренхап».

Южная Корея и США в ходе совместных учений выпустили по две ракеты «земля-земля» в сторону Японского моря. В ночь на 5 октября одна из южнокорейских ракет не вышла на нужную траекторию и упала на территории военной базы.

По данным агентства, боеприпас некоторое время горел, а после раздалось два негромких хлопка. Военные пояснили, что пороховой заряд ракеты прогорел, а боеголовка не сдетонировала, поэтому обошлось без жертв и разрушений.

США и Южная Корея запустили ракеты в ответ на пуск баллистической ракеты со стороны КНДР. Ракета пролетела над северной частью Японии и упала в Тихом океане. По данным южнокорейских военных, это было максимальное расстояние для северокорейского боеприпаса за все время испытаний. Япония выразила протест КНДР в вязи с запуском.

Сеул, Наталья Рязанова

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