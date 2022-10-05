В Индии в Гималаях после схода лавины пропало без вести 26 альпинистов

В Гималаях в Индии продолжились спасательные работы по поиску 26 альпинистов, пропавших без вести после схода лавины. ЧС случилась накануне и уже стоила жизни, по меньшей мере, четырем участникам той же группы молодых альпинистов. «Сейчас хорошая погода, и спасательные операции возобновились», – сообщил AFP представитель агентства по ЧС штата Уттаракханд Ридхим Аггарвал. Он утчнил, что на место направлены два вертолета ВВС Индии.

Поиски были приостановлены во вторник из-за плохих погодных условий в районе вершины горы Драупади ка Данда-II, на высоте 4880 метров в штате Уттаракханд (Север), где утром сошла лавина. Группа альпинистов состояла из учеников Института альпинизма им. Неру. Он подтвердил наличие в группе 34 учеников и семи инструкторов.

СМИ сообщили, что во вторник спасатели обнаружили на месте схождения лавины еще шесть тел, но национальное агентство по управлению стихийными бедствиями еще не опубликовало официальных данных об этих жертвах.

Нью-Дели, Елена Васильева

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