В Уфе полицейский заставил подчиненных взять кредиты и отдать деньги ему

Подполковник полиции из Уфы заставил подчиненных взять кредиты на два миллиона рублей, а деньги забрал себе. После жалобы жертв правоохранителя подозревают в мошенничестве.

По данным телеграм-канала Baza, заместитель начальника отдела полиции №5 по Уфе подполковник Рамиль Валиахметов заставил своих подчиненных под разными предлогами отдать ему крупную сумму денег. Полицейским пришлось взять кредит в банке.

Всего жертвами начальника стали три сотрудника. «У одного майора занял почти 500 тысяч, у другого – 700 тысяч. Валиахметов уговорил взять кредит даже дежурную ИВС – девушка передала подполковнику 800 тысяч рублей», – сообщает Baza.

Сотрудники пожаловались на подполковника, когда поняли, что деньги он возвращать не собирается. В результате Валиахметову грозит уголовное дело по статье «Мошенничество».

Уфа, Зоя Осколкова

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