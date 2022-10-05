NYT: Разведка США считает, что к убийству Дугиной причастна Украина

К убийству российской журналистки Дарьи Дугиной причастны представители властей Украины заявили в разведслужбах США, – сообщает в среду, 5 октября, The New York Times.

Издание со ссылкой на источники пишет: «Разведывательные службы США считают, что определенные элементы украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь видного русского националиста. США не принимали участия в покушении ни с помощью разведданных, ни иным образом».

«Представители американских разведслужб также говорят, что они не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались,так как это могло привести к эскалации конфликта. Впоследствии представители США сделали выговор украинским чиновникам по поводу ликвидации», – говорится в публикации The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

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