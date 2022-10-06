российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 октября 2022, 22:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Пограничники США задержали двух россиян, пытавшихся добраться до Аляски через Берингов пролив

Фото: Pixabay

Губернатор Аляски Майка Данливи заявил, что на острове Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки, были задержаны двое россиян, которые через Берингов пролив пытались попасть в США, – сообщает в четверг, 6 октября, американский журнал Newsweek.

Губернатор Аляски сказал изданию: «Было два человека, они задержаны в Гэмбелле. Насколько я понимаю, они сейчас в Анкоридже. Это стало для нас неожиданностью. Постоянного потока людей мы не ожидаем».

Как пишет Newsweek, россияне прибыли на остров Святого Лаврентия в Беринговом море во вторник, а затем были доставлены в Анкоридж (Аляска). Ради вывоза людей береговая охрана США отправляла на остров Святого Лаврентия самолет с таможенниками и пограничниками. Российских граждан вывезли из Гэмбелла, где их взяла под стражу таможенно-пограничная служба США».

Джуно, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,