Совладелец «Зимней вишни» получил восемь лет колонии за взятку

Суд в Кемерово признал виновным в даче взятки совладельца сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Подсудимый свою вину признал.

По данным следствия, Вишневский заплатил 7 млн рублей представителям Госстройнадзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в 2013-2014 годах. В результате работы были проведены без разрешения на строительство, это позволило не устанавливать предусмотренные проектом автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания.

Вишневский обвинялся по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). «Суд постановил признать Вишневского виновным в преступлении (...) и приговорить его к лишению свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима (...) штрафу 21 млн рублей», – цитирует «Интерфакс» судью Александра Вялова.

Страшный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу были признаны более 450 человек.

Кемерово, Зоя Осколкова

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