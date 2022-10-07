В Каспийском море столкнулись два маломерных судна. Есть пострадавшие

ГУ МЧС по Астраханской области в пятницу, 7 октября, сообщило, что в Каспийском море под Астраханью произошло столкновение двух маломерных судов. Есть пострадавшие.

В сообщении экстренных служб региона говорится: «7 октября в 17:20 (16:20 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновение двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки. В результате столкновения есть пострадавшие».

Астрахань, Иван Бабурин

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