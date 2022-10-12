ЧП в Минводах: мужчина облил бензином и поджег главу местного Пенсионного фонда

Сегодня в Минеральных Водах мужчина ворвался в здание местного отделения Пенсионного фонда, облил его начальницу бензином и поджег. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«К счастью, женщина осталась жива, она госпитализирована, с ней работают медики», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Глава региона также сообщил, что правоохранители установили и задержали нападавшего. «Сейчас специалисты разбираются в причинах его неадекватного поведения, будет дана правовая оценка происшествия», – отметил Владимиров.

Минеральные Воды, Светлана Антонова

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