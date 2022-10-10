Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в понедельник, 10 октября, заявил, что в течение нескольких ближайших дней в Украине могут быть веерные отключения электричества, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона главный энергетик Украины сказал: «Сегодня и, возможно, в несколько следующих дней все же понадобится дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24 на 7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение. Это будут контролируемые ограничения потребления и временные – по несколько часов, не более».

Напомним, что сегодня утром российская армия нанесла серию массированных ударов по энергетической инфраструктуре и объектам логистики Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»