В Красноярске трехлетняя девочка подожгла кроватку с младшей сестрой

В Красноярске младенец попал в больницу с ожогами. Оказалось, что старшая сестра подожгла колыбель с малышкой.
Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, две дочки находились в другой комнате, пока мать была занята стиркой. В какой-то момент трехлетняя девочка взяла зажигалку и подожгла кроватку, где находилась ее восьмимесячная сестра.
Мать прибежала на крики, достала ребенка из кроватки, вызвала пожарных и скорую помощь. Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее ожоги 45% тела.
По факту случившегося проводится проверка. Отмечается, что мать девочек состоит на учете в психдиспансере.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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