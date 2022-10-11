В Красноярске трехлетняя девочка подожгла кроватку с младшей сестрой

В Красноярске младенец попал в больницу с ожогами. Оказалось, что старшая сестра подожгла колыбель с малышкой.

Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, две дочки находились в другой комнате, пока мать была занята стиркой. В какой-то момент трехлетняя девочка взяла зажигалку и подожгла кроватку, где находилась ее восьмимесячная сестра.

Мать прибежала на крики, достала ребенка из кроватки, вызвала пожарных и скорую помощь. Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее ожоги 45% тела.

По факту случившегося проводится проверка. Отмечается, что мать девочек состоит на учете в психдиспансере.

Красноярск, Зоя Осколкова

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