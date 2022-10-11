В Сочи питбули насмерть загрызли четырехлетнего ребенка

В Сочи четырехлетняя девочка погибла после нападения собак. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ребенок находился на отдыхе с матерью и ее сожителем. Малышку оставили на втором этаже, при этом хозяйке ничего не сказали. Женщина предположила, что дома никого нет и выпустила на прогулку трех собак породы питбультерьер.

Псы напали на девочку. Пострадавшую госпитализировали с рваными ранами шеи и головы. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Фигурантом по нему проходит владелец собак. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»