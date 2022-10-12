В США обстреляли машину посольства Азербайджана

Неизвестные обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. Азербайджанский МИД вызвал американского временного поверенного в связи с инцидентом.

Нападение на служебный автомобиль случилось в ночь с 10 на 11 октября в Вашингтоне. Обстрел попал на камеры наблюдения. Подробности инцидента не уточняются.

«12 октября временный поверенный в делах в США в Азербайджане был вызван в МИД, ему выражена серьезная обеспокоенность и недовольство произошедшим», – цитирует заявление МИД Азербайджана «Интерфакс».

В министерстве потребовали от властей Штатов обеспечить безопасность дипмиссии Азербайджана. Американской стороне передали видеозапись случившегося.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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