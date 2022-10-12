В Пятигорске автомобиль с туристами упал со смотровой площадки

В Пятигорске пострадали два туриста. Их автомобиль упал в обрыв со смотровой площадки.

Инцидент произошел на смотровой площадке в районе кафе «Панорама». По данным ГИБДД, водитель поставил машину на нейтральную скорость, от чего автомобиль покатился назад и упал вниз.

Сидевший за рулем турист не смог объяснить, как так вышло. В результате пострадал он и его супруга, которая находилась на пассажирском сиденье.

Известно, что путешественники прибыли на Кавказ из Брянской области. Сейчас они находятся в больнице.

Пятигорск, Зоя Осколкова

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