В Ливане вспышка холеры – зарегистрирована первая смерть

В Ливане на фоне вспышки холеры, которая началась в стране в октябре, зафиксирован первый летальный исход от болезни. Согласно пресс-релизу Минздрава в среду (12 октября), в Ливане в октябре зарегистрировано 26 человек, заразившихся холерой, один из которых скончался. В министерстве не уточнили национальность погибшего.

Во вторник министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что большинство пациентов являются перемещенными лицами из Сирии. «Отсутствие основных услуг, таких как питьевая вода или канализация, в местах, где находятся перемещенные лица, представляет собой благодатную почву для распространения эпидемии в Ливане», – сказал он. Ливан заявляет, что принимает 1,5 миллиона сирийцев, бежавших из своей страны. Большинство из них живут в нищете, и условия их жизни ухудшились из-за серьезного экономического кризиса в Ливане. Согласно отчету, опубликованному во вторник официальным агентством, с сентября в Сирии зарегистрировано 700 случаев заболевания холерой, в том числе 41 человек умер.

Холера – острая диарейная инфекция, вызывающая иногда фатальное обезвоживание, передается через воду и еду, зараженные бактерией холерного вибриона. Он развивается в часто населенных районах с ограниченным доступом к питьевой воде или без подходящих сетей санитарии.

Москва, Елена Васильева

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