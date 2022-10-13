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Четверг, 13 октября 2022, 20:50 мск

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В результате артналета в Белгородской области подорван склад с боеприпасами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 13 октября, заявил, что в результате обстрела ВСУ в поселке Белгородского района подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация.

В своем телеграм-канале Гладков написал: «По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте».

Ранее сегодня Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде во время обстрела со стороны украинских военных пострадал многоэтажный жилой дом.

Белгород, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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