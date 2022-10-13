Сухогруз перегородил Босфор

Управление береговой охраны Турции вечером в четврег, 13 октября, сообщило, что в проливе Босфор приостановлено движение из-за поломки двигателя у идущего в Россию через него сухогруза, – сообщают СМИ.

Согласно сообщению турецкой береговой охраны, «у 190-метрового судна Annita, следующего из турецкого порта Тузла в российский Кавказ, произошла поломка двигателя. По просьбе капитана корабля к нему направлены два буксира и катер с лоцманом».

Стамбул, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»