Мощное землетрясение встряхнуло Бурятию и Иркутскую область

Сильное землетрясение произошло утром 14 октября на озере Байкал. Подземные толчки магнитудой 5,9 почувствовали жители Иркутской области и Бурятии. В Улан-Удэ обследуют здания на предмет повреждений.

По информации иркутского главка МЧС РФ, землетрясение зафиксировано в 8.54 местного времени на территории Иркутской области. Его эпицентр находился в акватории Байкала, в 19 км восточнее поселка Большое Голоустное Иркутского района. «Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов», – говорится в сообщении.

В Иркутске ощущались толчки силой 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах – 3-5 баллов.

Иркутские спасатели развернули оперативный штаб. Согласно поступающим сообщениям, разрушений нет, системы жизнеобеспечения, объекты ЖКХ, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Как отмечают местные жители в соцсетях, подземные толчки были очень ощутимым: в квартирах тряслись люстры, посуда, двигались кровати и другая мебель.

Землетрясение также ощущалось в 12 муниципальных образованиях Бурятии, информирует республиканский главк МЧС. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. В настоящее время мобильные группы администрации города Улан-Удэ обследуют жилые дома и другие здания. По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за удара подземной стихии не зафиксировано. Обследование продолжается, отметили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Добавим, что в населенных пунктах Бурятии сейчас работают 125 рабочих групп для обследования зданий.

Иркутск, Улан-Удэ, Наталья Петрова

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