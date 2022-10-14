В Камбоджи девять школьников утонули из-за перевернувшегося парома

Паром со школьниками перевернулся на реке Меконг к юго-востоку от Пномпеня в Камбоджи. Девять детей утонули, двух до сих пор ищут, передает AP.

Жители острова посреди реки добирались до школы на пароме. Судно начало вдруг набирать воду и перевернулось, 13 школьников и два члена экипажа оказались в воде. Паромщики и двое детей сумели выбраться на берег.

Девять подростков в возрасте 12-14 лет погибли, судьба еще двух неизвестна. Полиция начала расследование. Паромщикам грозит иск и официальные обвинения.

Пномпень, Наталья Рязанова

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