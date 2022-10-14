Под Нижним Новгородом львица набросилась на сотрудницу зоопарка

В Нижегородской области женщина пострадала в результате нападения львицы. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Балахне. 47-летняя сотрудница зоопарка чистила вольер и оказалась слишком близко к хищникам. Львица напала на женщину и нанесла ей тяжелые ранения.

Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь продолжают бороться врачи, сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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