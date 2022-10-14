В Белгороде ликвидирован пожар на подстанции, возникший после артналета ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 14 октября, сообщил, что пожар, возникший на подстанции, после обстрела украинскими неонацистами, потушен.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Пожар потушен. Приступили к переподключению»

Ранее глава региона сообщил, что «после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания».

На место ЧП выезжали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы.

Белгород, Иван Бабурин

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