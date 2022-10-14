В Турции под завалом в шахте оказались более 80 горняков

На угольной шахте в Амасре на севере Турции в пятницу, 14 октября, результате взрыва на глубине 300 метров оказались заблокированными, по меньшей мере, 87 горняков, – сообщают СМИ со ссылкой на администрацию провинции Бартын.

Мэр города Амасра Реджаи Чакыр сообщил следующее: «Примерно в 18:15 взрыв произошел на угольной шахте в Амасре. Причина в настоящий момент не ясна. На место происшествия направлены спасательные расчеты. Мы подозреваем, что в шахте произошел взрыв метана. Внутри находились 87 шахтеров».

Сообщается, что по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на место ЧП для контроля операции по спасению шахтеров направились глава МВД Сулейман Сойлу и министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез.

В свою очередь, телеканал CNN Turk передает, что на данный момент удалось спасти четверых шахтеров, их уже доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Анкара, Иван Бабурин

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