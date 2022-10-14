Белгородские школы из-за обстрелов уйдут на внеплановые каникулы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 14 октября, заявил, что будет рекомендовать школам региона объявить каникулы с понедельника, 17 октбря.

В прямом эфире в программе «10 вопросов губернатору» в соцсети «Вконтакте» жительница Белгородской области спросила Гладкова, можно ли школьников раньше времени отправить на каникулы.

«Находиться в Белгороде детям небезопасно. К тому же постоянные «бахи» пугают их», – сказала белгородчанка.

Глава региона на данный вопрос ответил: «Я абсолютно с вами согласен. Поэтому буду рекомендовать школам, и с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ».

Ранее сообщалось, что школы в приграничных с Украиной районах Белгородской облати перешли на дистанционное обучение.

Напомним, что сегодня после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. К данному моменту пожар ликвидирован.

Белгород, Иван Бабурин

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