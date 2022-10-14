Пожар в Екатеринбурге площадью почти 5000 квадратных метров локализован

ГУ МЧС по Свердловской области в ночь на субботу, 15 октября, сообщило, что спасатели локализовали пожар на складе в Екатеринбурге на площади 4 800 кв. м.

В сообщении пресс-службы экстренных служб региона говорится: «В 00:04 пожарные локализовали пожар в помещении ангара по адресу г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 7/1, на площади 4 800 м. кв. В условиях быстрого распространения огня и высокой температуры пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания. Огнеборцы активно помогали собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий, находившихся под угрозой распространения пламени. Тушение пожара продолжается».

Екатеринбург, Иван Бабурин

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