На побережье Атлантического океана в Аргентине обнаружены 30 мертвых китов

Институт охраны китов Аргентины (ICB) в пятницу, 14 октября, сообщил, что число южных гладких китов, найденных мертвыми в заливе Нуэво недалеко от полуострова Вальдес в Аргентинской Патагонии увеличилось до 30, – сообщают СМИ.

В сообщении института говорится: «Число обнаруженных мертвыми китов выросло до 30. Были найдены 26 взрослых китов и четверо молодых. Ранее были обнаружены 18 погибших животных. Тело первого из них было обнаружено 24 сентября. В настоящее время ученые работают над версиями о причинах смерти».

Туши молодых и взрослых южных гладких китов были обнаружены в районе полуострова Вальдес – места, куда каждый год с июня по декабрь приезжае множество туристовдля наблюдения за морскими млекопитающими. Киты приплывают сюда, чтобы завести потомство или выкормить недавно родившихся детенышей. Это единственное место в Аргентине, где туристы могут приблизиться к китам для наблюдения.

Аргентинские ученые выдвигают гипотезу гибели китов, согласно которой животные могли отравиться в результате цветения токсичных водорослей, поскольку в образцах планктона и двустворчатых моллюсков из этого района были обнаружены очень высокие уровни биотоксинов.

Отмечается, что цветущие ядовитые водоросли – это мировая проблема. Например, в 2015 году в Чили от отправления ими погибли 300 китов.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

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