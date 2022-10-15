В университет «Синергия» фиктивно приняли более 800 человек, подлежащих мобилизации

Свыше 800 уклонистов выявили правоохранительные органы в университете «Синергия».

Обращавшихся в вуз лиц за деньги фиктивно оформляли студентами для получения справки для освобождения от мобилизации, сообщает телеграм-канал Baza. По его данным, за справку просили до 200 тыс. рублей.

Накануне в университете и в квартирах его сотрудников прошли обыски, уточняет газета «Коммерсантъ». По итогам проверки прокуратуры Москвы столичный полицейский главк возбуждил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В самом вузе подтвердили, что ряд сотрудников «Синергии» попали под уголовное преследование.

«Руководство университета «Синергия» выявило недобросовестных сотрудников, которые предположительно за денежное вознаграждение предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации. <…> В отношении данных сотрудников возбуждены уголовные дела, они будут наказаны в правовых рамках Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы университета (цитата по «Ъ»).

Москва, Наталья Петрова

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