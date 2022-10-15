В Приморском крае расследуют смерть военкома Партизанска. Не исключен суицид – СМИ

В Приморском крае скончался военный комиссар Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Приморского края Роман Малык. Об этом сообщила пресс-служба администрации Партизанского городского округа.

Отмечается, что Малык «трагически ушел из жизни» вечером 14 октября. «Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», – говорится в сообщении на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

По информации телеграм-канала Amur Mash, тело военкома обнаружили поздно вечером у забора дома на улице Селедцова. «Полиция рассматривает версии убийства и суицида», – говорится в сообщении. В то же время, как отмечается, родственники Малыка отрицают возможность суицида. Тот был «уравновешен и уверен в себе», – указывают они.

Владивосток, Наталья Петрова

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