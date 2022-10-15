Число жертв взрыва на шахте в Турции увеличилось до 40

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын выросло до 40. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Ранее сообщалось о 28 погибших.

По словам министра, спасены 58 из 110 людей, находившихся в момент аварии на шахте. Неизвестна судьба одного шахтера. Поисковые работы продолжаются, сказал Сойлу, передает агентство «Анадолу».

Взрыв на одной из шахт в районе Амасра произошел в пятницу в 18.15 по местному времени.

Напомним, в больницы поступили 11 пострадавших горняков. «Мы делаем все для помощи 11 пострадавшим. Из них шесть находятся на лечении в Стамбуле, пятеро – в Бартыне», – написал в соцсетях министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Для экстренного помощи раненым была задействована санитарная авиация.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил все субботние мероприятия, сообщив о скором посещении района ЧП.

Прокуратура провинции Бартин возбудила уголовное дело по факту взрыва на шахте. По данным властей, в выработке на глубине 300 метров взорвался рудничный газ.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Турции в связи с гибелью шахтеров. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Анкара, Наталья Петрова

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