В Бурятии тигр сбежал из клетки, где содержался в Этнографическом музее. Животное ищут ветеринары и сотрудники МЧС. Об этом сообщили в региональном управлении природнадзора.

Этнографический музей народов Забайкалья представляет собой парк под открытым небом, где в вольерах находятся животные. Отсутствие тигра обнаружили около четырех часов дня.

При этом сотрудники утверждают, что хищник не покидал территорию музея. По предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают ветеринары и сотрудники экстренных служб. При встрече с животным будут применены транквилизаторы, которые усыпят тигра, чтобы его можно было вернуть обратно в клетку.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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