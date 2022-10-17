В Ейске на девятиэтажку упал боевой самолет

В минобороны России в понедельник, 17 октября, сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34.

«Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что на жилой девятиэтажный дом в портовом городе Ейск Краснодарского края упал самолет, предположительно, военный. На место падения самолета прибыли пожарные и скорая помощь.

Также сообщалось, что Единая диспетчерская служба Ейска сообщила, что во дворе дома на Коммунистической упал истребитель Су-34. Пожару присвоен 4 уровень сложности. На Ейском аэродроме располагался 959-й учебный авиационный полк, затем 959-й бомбардировочный полк 1-й гвардейской Сталинградской, Свирской смешанной авиационной дивизии из состава 4-й армии ВВС и ПВО.

Самолет упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, после чего огонь перекинулся на жилой дом пишет 112. В результате пожара повреждено 15 квартир. Пожарные пытаются локализовать возгорание, – сообщил телеграм-канал 112.

Ейск, Иван Бабурин

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