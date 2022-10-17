Путин поручил оказать помощь пострадавшим в результате крушения самолета в Ейске

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 октября, дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске, – сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении в телеграм-канале Кремля говорится: «Владимир Путин принял доклады губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы МЧС Александра Куренкова и Министра здравоохранения Михаила Мурашко о происшествии с военным самолётом, потерпевшим крушение в Ейске. Президент поручил главе региона и министрам вылететь на место происшествия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим».

В региональном МЧС также сообщают, что в Ейске после ЧП с военным самолетом 2 человека погибли, 15 госпитализированы. Эвакуированные после пожара в жилом доме в Ейске будут временно размещены в пансионатах.

«Пожар от упавшего в Ейске самолета повредил уже 15 квартир в девятиэтажке, площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров. Социальные объекты рядом с местом падения самолета в Ейске не пострадали», – сообщили в ГО и ЧС Краснодарского края.

Прокуратура начала проверку по факту падения самолета в Ейске.

В телеграм-канале Следственном комитете РФ также сообщили: «Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело».

Москва, Иван Бабурин

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