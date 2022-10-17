Внешнее электроснабжение ЗАЭС вновь отрезано

Генеральный директор Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 17 октября, заявил, что энергоснабжение Запорожской АЭС в очередной раз оказалось отрезано от внешнего электроснабжения, – сообщают СМИ.

В заявлении Гросси говорится: «ЗАЭС вновь лишилась снабжения посредством последней оставшейся линии электропередач на 750 киловольт сегодня утром. Внешнее энергоснабжение АЭС прекращено уже в третий раз за последние 10 дней. ЗАЭС продолжает получать электричество через резервную систему».

Вена, Иван Бабурин

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