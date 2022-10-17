Семьям погибших в результате падения самолета на дом в Ейске выплатят по миллиону рублей, оставшимся без жилья купят квартиры

Оперштаб Краснодарского края вечером в понедельник, 17 октября, сообщил, что число погибших в результате падения боевого самолета на жилой девятиэтажный дом в Ейске увеличилось до четырех, пострадавших – до 25, – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале оперштаба говорится: «По данным на 21.15, число погибших увеличилось до четырех. Пострадавших – 25».

В свою очередь вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что семьям погибших после ЧП в Ейске будут выплачены по 1 миллиону рублей.

В эфире телеканала «Россия 24» Минькова сказала: «Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере 1 миллион рублей для семей погибших, 400 тысяч рублей – для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей – на каждого члена семьи за потерю имущества».

Также, вице-губернатор Краснодарского края сообщила, что в результате ЧП «пострадал только один дом. Рядом есть и социальные объекты, и ни один из социальных объектов не пострадал».

Со своей стороны, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жителям пострадавшего в ЧП дома в Ейске будут приобретены новые квартиры, если строение не будет подлежать восстановлению.

В видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона, Кондратьев, который находится на месте ЧП в Ейске, говорит: «Мы оказываем максимальную помощь каждому, кто нашелся, для того, чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен – либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах».

Глава Ейского района Роман Бублик в свою очередь сообщил, что в центре Ейска после ЧП организованы три пункта временного размещения пострадавших.

В своем Telegram-канале Бублик написал: «В центре Ейска организованы три пункта временного размещения пострадавших в ЧС – Дом офицеров, гостиница «Ейск» и ГДК (городской Дворец культуры, – прим.ред). В Доме офицеров все готово: на втором этаже здания подготовлены места для отдыха, столы и стулья, чтобы перекусить и попить чаю».

Напомним, ранее сегодня минобороны России сообщило, что при наборе высоты в ходе выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал на девятиэтажный дом в городе Ейск. Как сообщили катапультировавшиеся летчики, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Ейск, Иван Бабурин

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