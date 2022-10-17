По последним данным в результате падения самолета в Ейске пострадало 22, погибло шесть человек

Глава МЧС Александр Куренков в ночь на 18 октября, заявил, что при ЧП с падением самолета на жилую девятиэтажку в городе Ейск Краснодарского края пострадали 22 человека. Под завалами, предварительно, людей больше нет, – сообщают СМИ.
Ранее сегодня вечером главе МЧС Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации доложили о том, что в результате падения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске погибли шесть человек, еще 19 пострадали, судьба еще шестерых неизвестна.
Представитель ГУ МЧС сказал: «Погибли шестеро. 19 пострадавших, среди них двое детей. Пока остается не установленной судьба шести жильцов дома».
Отметим, что ранее сообщалось о четырех жертвах.
В свою очередь, глава минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что после падения самолета в Ейске госпитализировано одиннадцать человек, из них две – беременных женщины.
«На госпитализации находится сейчас в общей сложности 11 человек, из них две – беременные», – сказал Мурашко.
В руководстве Краснодарского края сообщили, что пожар в многоквартирном доме, рядом с которым упал самолет, полностью потушен. Из здания эвакуировали 250 человек, в том числе 40 детей, их разместили в гостиницах и пансионатах.
Ранее министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков заявил, что пожар повредил 72 квартиры в двух подъездах. Состояние дома оценит спецкомиссия. На месте происшествия ввели режим ЧС.
Ейск, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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