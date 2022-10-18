Родителей дома не было: в Хабаровском крае четверо детей погибли в огне

Возбуждено уголовное дело после гибели четверых детей в результате пожара в селе Синда Нанайского района Хабаровского края. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По данным ведомства, дети были дома одни.

Трагедия произошла в ночь на вторник, 18 октября. Огонь вспыхнул в частном жилом доме глубокой ночью.

К прибытию пожарных из соседнего поселка Маяк, находящегося в 12 км от Синды, весь дом объят пламенем, обвалилась крыша, уточняет краевое управление МЧС РФ. Там отметили, что быстрому распространению пожара способствовало позднее обнаружение, так как деревянный дом находится на окраине. Огонь полностью потушили в 4:57 по местному времени. При разборе завалов были найдены останки четверых детей в возрасте 13, 8, 4 и 1 года, которые были оставлены взрослыми дома одни.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пожарные дознаватели и эксперты устанавливают причину пожара.

Добавим, на месте трагедии работают психологи МЧС. Родственникам и близким семьи оказывается психологическая помощь и поддержка.

Хабаровск, Наталья Петрова

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