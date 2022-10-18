Космонавт Артемьев попал в ДТП в Подмосковье

Космонавт Олег Артемьев попал в ДТП. Инцидент произошел в понедельник вечером в поселке Свердловский в Подмосковье. Как сообщает ТАСС, в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода находившийся за рулем Mitsubishi Артемьев сбил сотрудника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Анатолия Уронова. Пострадавший был госпитализирован с переломами в больницу в Щелково, уточнили в «Роскосмосе». Врачей на место инцидента вызвал Артемьев, он же оказал Уронову первую помощь.

Напомним, что Артемьев – космонавт-испытатель. Первый свой полет на МКС он совершил в 2014 году и дважды выходил во время него в открытый космос. Второй полет на МКС Артемьев совершил в 2018 году, а третий – в 2022 году. Он вернулся на Землю 29 сентября и проходит курс реабилитации.

Екатеринбург, Елена Васильева

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