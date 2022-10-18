Под Казанью пассажирский автобус врезался в строящийся мост

В Татарстане пассажирский автобус въехал в строящийся пешеходный мост. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Как сообщают местные телеграм-каналы, ДТП произошло на трассе Казань-Зеленодольск. Автобус с пассажирами на большой скорости срезался в опору будущего моста.

По словам очевидцев, водитель поздно среагировал на притормозивший у пешеходного перехода автомобиль. В результате у автобуса вылетели лобовые стекла, поврежден бампер, решетка радиатора и часть крыши.

Пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

Казань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»